Курс евро в ходе торгов Мосбиржи превысил 91 рубль

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже поднялся на 1,46% к закрытию предыдущей сессии и достигал 91,1575 рубля, свидетельствуют данные площадки на 13:20 мск.

В последний раз курс евро находился выше 91 рубля 11 января 2021 года.

К 13:25 мск курс евро замедлил рост и торговался на уровне 91,05 рубля (+1,34%). В то же время доллар дорожал на 1,28% - до 74,7875 рубля.

Ослабление рубля наблюдается на фоне дешевеющей нефти. Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 1,98% - до $54,99 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 2,15%, до $51,99 за баррель.