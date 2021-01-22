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Сенатор: услуги ЖКХ для апартаментов в РФ будут определяться, как для нежилых помещений

Те апартаменты, которые соответствуют необходимым требованиям к безопасности проживания, получат статус жилых помещений, отметил Олег Мельниченко
Глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко Сергей Бобылев/ТАСС
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Глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Коммунальные услуги для апартаментов в РФ будут рассчитываться, как для нежилых помещений, это предлагается закрепить в разработанном законопроекте о правовом статусе апартаментов, сообщил ТАСС в пятницу глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

"Размер платы за коммунальные услуги для апартаментов будет определяться, как для нежилых помещений. Также собственникам апартаментов не будут предоставляться какие-либо субсидии и компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", - сказал Мельниченко. Он добавил, что в настоящий момент сенаторы с Минстроем России пришли к единогласному выводу, что те апартаменты, которые соответствуют необходимым требованиям к безопасности проживания, получат статус жилых помещений.

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