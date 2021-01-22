Бизнес предложил кабмину компенсировать до 50% стоимости билетов для детского туризма

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Представители туристической отрасли предложили правительству РФ рассмотреть возможность компенсировать до 50% стоимости билетов для детских и семейных туристических групп по приоритетным внутренним маршрутам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ).

С таким предложением эксперты объединения обратились к профильному вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко. Включить такую меру предлагается в разрабатываемый сейчас нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Детский туризм очень сильно пострадал после пандемии. Мы считаем, что сегодня необходимо субсидировать семейный туризм в виде возмещения стоимости билетов на авиа-, железнодорожном транспорте, автобусах в рамках туристских программ для детей и молодежи на приоритетных региональных и межрегиональных маршрутах. Развитие этого направления окажет положительное воздействие на внутренний и въездной туризм, а также улучшит экономические показатели в этом сегменте экономики", - прокомментировал ТАСС эту инициативу вице-президент, исполнительный директор ОСИГ Алексей Волков.

Пандемия нанесла серьезный удар по детскому и семейному организованному туризму, в том числе потому, что было отменено множество запланированных поездок на региональных и межрегиональных маршрутах, посвященных 75-летию Победы, отметили в союзе.

Правительство РФ в 2018 г. определило перечень пилотных субсидируемых приоритетных туристских маршрутов, в который вошли территории республик Карелия, Алтай и Бурятия, Приморского, Камчатского и Алтайского краев, Архангельской, Вологодской, Иркутской, Сахалинской и Тюменской областей - круглогодично, а также Краснодарского края (без города Сочи) - в период с января по май и с сентября по декабрь (за исключением новогодних каникул).

По данным ОСИГ, срок действия этого документа истек в конце 2020 года, и союз "считает необходимым продолжить его осуществление, при этом расширив географию туристических маршрутов и включив в него все регионы России", сообщили ТАСС в объединении.