{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Россия и Венгрия намерены преумножить результаты сотрудничества в энергетике

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, двустороннее сотрудничество в сфере энергетики двух стран развивается в позитивном ключе

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак и глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудили текущий статус основных направлений взаимодействия в отраслях ТЭК, сообщается на сайте правительства РФ.

"Наша главная задача - сохранить уже достигнутый уровень взаимодействия и приумножить его результаты. Россия остается в числе крупнейших поставщиков природного газа в Венгрию и традиционно выполняет принятые на себя контрактные обязательства перед нашими зарубежными партнерами", - подчеркнул Новак.

По его словам, двустороннее сотрудничество в сфере энергетики двух стран развивается в позитивном ключе. Работа ведется по всем основным направлениям - газовой, нефтяной, атомной промышленности, а также в области солнечной генерации.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияВенгрия
В Монголии зарегистрирована компания "Газопровод союз Восток"
Читать полностью