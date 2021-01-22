{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Bloomberg: Apple работает над более легкой и тонкой версией MacBook Air

По данным агентства, новый ноутбук может выйти во второй половине 2021 года или в 2022 году

ТАСС, 22 января. Компания Apple разрабатывает более легкую и тонкую версию ноутбука MacBook Air. Об этом сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

На эту тему
Apple презентовала новые MacBook Air и iPad. Что особенного в этих устройствах?

По их данным, новый ноутбук может выйти во второй половине 2021 года или в 2022 году. В нем будет присутствовать технология беспроводной зарядки MagSafe, а также процессор следующего поколения. Сделать устройство компактнее планируется путем уменьшения рамок вокруг 13-дюймового дисплея.

Новая модель будет снабжена двумя портами USB4. Отмечается, что при этом привычная версия MacBook Air останется в продаже, обновленная же модель будет более дорогой.

Как отметили собеседники Bloomberg, Apple также рассматривает возможность создания более крупного MacBook Air с 15-дюймовым экраном, однако это будет реализовано не в ближайшее время и не в следующей линейке продуктов. Представители производителя отказались комментировать агентству данную информацию.

По данным Bloomberg, также компания готовится обновить еще ряд своих компьютеров, в том числе MacBook Pro. В частности, в него вернут слот для SD-карт.

Теги
США
В Монголии зарегистрирована компания "Газопровод союз Восток"
Читать полностью