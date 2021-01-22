Первым заместителем министра транспорта РФ назначен Андрей Костюк

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Первым заместителем министра транспорта РФ назначен действующий замминистра и глава Росавтодора Андрей Костюк, сообщается в распоряжении правительства, которое имеется у ТАСС.

То, что он займет должность первого замминистра транспорта источник ТАСС, близкий к Минтрансу, сообщал в конце октября 2020 года.

Костюк был назначен заместителем министра транспорта в ноябре 2019 года. Свою должность он совмещал с руководством Федеральным дорожным агентством (Росавтодор), которое вел с сентября 2018 года.

Также у ТАСС имеется распоряжение правительства, согласно которому на должность заместителя министра транспорта назначен Василий Десятков.

В конце декабря прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление правительства, согласно которому Минтранс может иметь до 8 заместителей министра. Ранее должности нескольких заместителей были объединены с должностями руководителей подведомственных агентств.