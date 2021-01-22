Главы "Газпрома" и "Лукойла" обсудили ход создания СП по разработке участков в НАО

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Главы "Газпрома" и "Лукойла" Алексей Миллер и Вагит Алекперов в ходе рабочей встречи обсудили текущие вопросы сотрудничества, в том числе проект разработки Ванейвисского и Лаявожского месторождений в Ненецком автономном округе (НАО) в рамках совместного предприятия (СП). Об этом говорится в сообщении газового холдинга.

"Отдельное внимание было уделено проекту разработки Ванейвисского и Лаявожского месторождений. В частности, был рассмотрен ход работ по созданию совместного предприятия для реализации проекта", - говорится в сообщении.

"Газпром" и "Лукойл" в 2020 году подписали соглашение об условиях реализации проекта освоения Ванейвисского и Лаявожского месторождений. В документе, в частности, определен порядок создания совместного предприятия, которое учредят ООО "Газпром добыча Краснодар" и ООО "Лукойл-Коми". Этой проектной компании будет передана лицензия на месторождения.

Ранее сообщалось, что СП планируется зарегистрировать на территории НАО в феврале 2021 года. Инвестиции в него составят около 200 млрд рублей.

Ванейвисское и Лаявожское месторождения расположены восточнее города Нарьян-Мар в Ненецком автономном округе. Суммарные извлекаемые запасы жидких углеводородов двух месторождений - 27,4 млн тонн, природного газа - 225,3 млрд кубометров. Лицензия на пользование участком недр федерального значения, включающим эти месторождения, принадлежит "Газпрому".