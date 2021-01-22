Баржа "Фортуна" приблизилась к точке продолжения укладки "Северного потока - 2"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Трубоукладочная баржа "Фортуна", которая должна укладывать датский участок газопровода "Северный поток - 2", в настоящее время маневрирует в предполагаемой зоне строительных работ. Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания судов MarineTraffic.

Ранее датское морское управление сообщило, что трубоукладочная баржа "Фортуна" будет вести укладку газопровода в исключительной экономической зоне Дании с 15 января, также в укладке работ будут принимать участие судно снабжения "Балтийский исследователь" и судно "Мурман". Оператор проекта Nord Stream 2 на прошлой неделе подтверждал возобновление строительства газопровода на датском участке в период с 15 января.

Трубоукладочная баржа "Фортуна" во второй половине дня 14 января вышла из германского порта Висмар, взяв курс на восток, но так и не дошла до зоны продолжения укладки газопровода "Северный поток - 2", встав через несколько часов на якорь у германского порта Росток. Путь баржа продолжила во второй половине дня 21 января. По данным MarineTraffic, судно идет к месту проведения работ по укладке "Северного потока - 2", ориентировочное его прибытие на место - 23 января в 17:00 по местному времени.

Согласно данным MarineTraffic, недалеко от "Фортуны" находится также судно снабжения "Балтийский исследователь", которое 22 января взяло курс на германский порт Мукран, и судно-трубоукладчик "Академик Черский", выдвинувшееся 21 января в германский порт Висмар.

На этой неделе власти США расширили санкции в отношении РФ, в частности рестрикции вводятся против судна "Фортуна", которое задействовано в строительстве газопровода "Северный поток - 2", и его собственника - компании "КВТ-Рус". Оператор проекта "Северный поток - 2" - Nord Stream 2 AG - не стал комментировать потенциальное влияние санкций США на проект.

О проекте

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.

К настоящему времени из 2460 км газопровода уложено более 2300 км, что составляет 94% от общей протяженности трубы. Осталось уложить 120 км в водах Дании и более 28 км - в водах Германии.