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Поставки газа по "Северному потоку" в 2020 году выросли до рекордных 59,2 млрд куб. м

Как сообщили в компании-операторе Nord Stream, поставки увеличились на 1,2%

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Объем поставок газа европейским потребителям по газопроводу "Северный поток" по итогам 2020 года вырос до рекордных 59,2 млрд куб. м. Об этом говорится в сообщении компании-оператора Nord Stream.

В 2019 году по трубопроводу было поставлено 58,5 млрд куб. м. Таким образом, поставки газа по "Северному потоку" в прошлом году увеличились на 1,2%.

"Трубопровод использовался на несколько более высоком уровне по сравнению с предыдущими годами, таким образом, объем транспортировки газа в 2020 году представляет собой самый высокий показатель с момента его ввода в эксплуатацию", - отмечает Nord Stream.

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