"Р-Фарм" и "Протек" редко использовали уведомительный порядок маркировки лекарств

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Производитель "Р-Фарм" и дистрибьютор "Протек" предпочли стандартные операции в системе маркировки лекарств уведомительным схемам. Об этом представители компаний рассказали в ходе вебинара "Изменения в уведомительном режиме работы МДЛП с 1 февраля 2021 года".

Уведомительный режим маркировки лекарств введен со 2 ноября 2020 года, он действует до 1 февраля 2021 года. До 1 июля 2021 года в системе остается ряд упрощенных операций.

"Со стороны компании "Р-Фарм", несмотря на упрощенный порядок, мы старались регистрировать все операции в системе, передавать полную отчетность в системе о маркированном товаре. Поэтому сказать, что после 1 февраля у нас что-то изменится, это не совсем так: мы продолжим 100% передавать отчетность по маркированным препаратам", - рассказала в ходе мероприятия руководитель отдела технологических проектов "Р-Фарм" Виктория Немиткина.

При этом введение уведомительной системы, по ее словам, помогло решить ряд проблем. В частности, благодаря ей представителям компании не приходится обращаться в техподдержку и они могут оперативно решать возникающие вопросы своими силами.

IT-директор компании "Протек" Виктор Горбунов отметил, что в настоящее время практически 100% товара, поступающего на центральный склад, имеют маркировку. "За время работы уведомительного режима мы сознательно отказались от использования "правила 15 минут", поскольку понимали, что использование данного правила, с одной стороны, поможет избегать проблемы с затоваркой, блокировки товара. С другой стороны, мы не выявляем ошибки, не дорабатываем системы с точки зрения их устранения. Поэтому за этот период нам удалось оптимизировать товародвижение между нашими складами и выявить достаточно большое количество недоработок", - сказал он.

По словам Горбунова, компания чувствует себя подготовленной к окончанию действия механизма уведомительного порядка 1 февраля. Он отметил, что дистрибьютор около 60% товара принимает по стандартным схемам, 40% - по уведомительной схеме. Период, который остался, необходимо использовать, чтобы отладить стандартные процессы, добавил Горбунов. "Мы видим, что в основном у нас локально бывает притормаживает, но в целом система работает стабильно", - заключил он.