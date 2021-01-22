Россельхознадзор запретил поставки груш из одного из регионов Боснии и Герцеговины

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Россельхознадзор запретил с 25 января 2021 года поставки груш из одного из регионов Боснии и Герцеговины из-за выявления в них вирусов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор с 25 января 2021 года вводит запрет на ввоз в Россию груш, произведенных в энтитете Республика Сербская Боснии и Герцеговины", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Россельхознадзоре, 21 декабря 2020 года в ходе переговоров российское ведомство уведомило боснийскую сторону о систематическом выявлении зараженных бурой монилиозной гнилью груш, поступающих в Россию из указанного региона Боснии и Герцеговины, и предупредил, что в случае повторных нарушений будет вынужден ввести меры ограничительного характера. Однако при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля партий груш, поступивших из энтитета Республика Сербская, вновь были выявлены три случая заражения продукции бурой монилиозной гнилью - карантинным для России и ЕАЭС объектом.

"Учитывая данные обстоятельства, в целях сохранения фитосанитарного благополучия и предотвращения заноса и распространения опасного карантинного объекта Россельхознадзор счел необходимым ввести ограничения", - подчеркнули в ведомстве. Партии груш, отгруженные в регионе Республика Сербская Боснии и Герцеговины до 25 января 2021 года, подлежат ввозу только по результатам лабораторной экспертизы на весь комплекс карантинных объектов, характерных для этой продукции.