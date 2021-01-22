Росрыболовство предлагает разрешить выход в море только привитым от COVID-19 экипажам

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Росрыболовство планирует направить в Роспотребнадзор предложение разрешать выход в море только тем экипажам, которые вакцинированы от нового коронавируса. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"Ведомство готовит обращение в Роспотребнадзор о введении регламента, предусматривающего, что разрешение на выход в море будет выдаваться только тем экипажам, которые будут вакцинированы от COVID-19", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Росрыболовстве, аналогичные требования установлены в отношении обязательной прививки от желтой лихорадки для экипажей, работающих в регионах, где существует риск инфицирования этой болезнью. В случае принятия этого решения для всех судовладельцев будет установлен переходный период. По мнению ведомства, введение этой меры позволит существенно сократить издержки компаний на тестирование и обязательную обсервацию экипажей. Планируется, что экипажи судов Росрыболовства, спасательных отрядов и научно-исследовательских судов должны вакцинироваться в ближайшее время.

В ведомстве также сообщили о том, что для обеспечения возобновления поставок в порты Китая в обязательном порядке будет проводиться двойное тестирование экипажей промысловых и транспортных судов, а также дополнительная дезинфекция продукции, тары и упаковочных материалов.