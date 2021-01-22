Эксперты: совершенствование расчета ПДН положительно скажется на российских банках

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Совершенствование расчета показателя долговой нагрузки (ПДН), предложенное ЦБ, положительно скажется на российских банках, говорится в материале международного рейтингового агентства Moody's.

20 января Центральный банк РФ опубликовал дорожную карту на 2021-2022 годы. В соответствии с ней, регулятор планирует уточнить расчет отношения потребительских платежей к доходу, а также оценить возможность получения банками и МФО информации о доходах заемщиков новыми способами, в том числе основанными на данных трансакционной активности заемщика.

"Более жесткое регулирование будет стимулировать банки, выдающие потребительские кредиты, снизить выдачу высокорискованных займов физическим лицам с высокими ПДН или резервировать больший капитал под эти займы, что является положительным моментом для банков", - говорится в материале.

Говоря о планах ЦБ рассмотреть необходимость создавать дополнительные резервы по кредитам заемщикам с высокими ПДН, а также ввести запрет на выдачу определенных кредитов заемщикам с высокими ПДН в агентстве отметили, что ужесточение правил коснется, в основном, банков, специализирующихся на розничном кредитовании, таких как Тинькофф банк. Однако дополнительные меры также будут иметь последствия для крупных универсальных банков со значительными портфелями потребительских кредитов.

Также дорожная карта предлагает отмену мер ЦБ по замедлению темпов роста потребительского кредитования, принятых в 2020 году, чтобы противостоять давлению на капитал банков из-за кризиса, вызванного коронавирусом. Так, для кредитов, выданных после 1 сентября 2020 года, регулятор снизил требования к весу риска для расчета достаточности капитала.