Комплексные проекты развития туристических территорий появятся на Юге и Дальнем Востоке РФ

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Корпорация "Туризм.РФ" ведет переговоры с инвесторами о возможности запуска проектов по комплексному развитию туристически привлекательных территорий в нескольких регионах России, включая Юг и Дальний Восток. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Корпорация активно включилась в работу. Уже идут обсуждения с инвесторами по условиям и способам реализации комплексных проектов по самому востребованному направлению - Югу России, а также Дальнему Востоку, в частности Камчатке. Рассматривается и Север - это Мурманская область. Есть предложения по созданию новых туристических кластеров в центральной части страны", - сказал Чернышенко.

В России наблюдается "огромный дефицит" качественных современных гостиниц по всей стране, отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. "Особенно остро на загородных рекреационных территориях и в курортных зонах. К примеру, Крым - на пределе своих возможностей, принимает порядка 7 млн туристов в год, и турпоток продолжает расти. На востребованных не пляжных направлениях, таких как Алтай, Байкал, Камчатка и другие, качественной туристической инфраструктуры совсем мало, местами ее совсем нет", - пояснила глава ведомства.

Поэтому одна из ключевых задач в рамках разрабатываемого нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" - создание условий для развития круглогодичной современной туристической инфраструктуры на наиболее востребованных среди туристов территориях, подчеркнула Догузова.

Реализация проектов предполагается по всей стране, "Туризм.РФ" прорабатывает с инвесторами варианты и условия взаимодействия, сообщил руководитель корпорации Сергей Суханов.

"Работы предстоит много. Это только первые проекты. И сейчас мы тщательно изучаем каждый из них. Важно на начальном этапе создать партнерские бизнес-отношения с инвесторами. Нам надо заранее понимать, где для удачной и максимально оперативной реализации проекта необходимо проложить инженерные сети или построить дорогу, а в каком случае оказать содействие партнерам в оформлении земельного участка", - сказал он.