Александр Смирнов займет пост врио гендиректора "Росморпорта"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Заместитель генерального директора по работе с органами исполнительной власти "Росморпорта" Александр Смирнов займет пост врио главы предприятия. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе "Росморпорта".

"Председателем правительства подписано распоряжение о назначении А.В. Лаврищева главой "Росморречфлота". Он приступит к работе в новой должности со следующей недели. Врио гендиректора "Росморпорта" будет Александр Смирнов", - сказал официальный представитель предприятия.

Ранее Александр Пошивай был освобожден от должности руководителя "Росморречфлота" и назначен заместителем министра транспорта.