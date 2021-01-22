В Думу вновь внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Текст законопроекта в пятницу размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Законопроект направлен на восстановление механизма индексации и выплаты страховых пенсий работающим пенсионерам, который был приостановлен с 2016 года", - говорится в пояснительной записке к инициативе.

В ней со ссылкой на данные Пенсионного фонда России (ПФР) указывается, что количество работающих пенсионеров составляет 7,3 млн человек, средняя пенсия составляет 16,5 тыс. рублей. "В настоящий момент отсутствие индексации и выплаты пенсий является несправедливым по отношению к работающим пенсионерам, поскольку ставит их в неравное положение с неработающими пенсионерами", - считают парламентарии. По их оценке, реализация документа потребует дополнительных расходов ПФР в 2021 году в размере почти 71 млрд рублей.

Ранее первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев отмечал, что депутаты в ближайшее время возобновят диалог с правительством РФ по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров. По его словам, среди возможных вариантов как одномоментное возвращение к индексации всем работающим пенсионерам, так и поэтапное ее возобновление.

В начале января президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.

Они не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция, включая справороссов, и ряд сенаторов неоднократно выступали за возобновление индексации и вносили соответствующие законопроекты, но эти инициативы не нашли поддержки у кабмина и большинства парламентариев.