Петербург и ОСК разработают совместные программы подготовки судостроителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Петербургские учебные заведения совместно с Объединенной судостроительной корпорацией разработают совместные образовательные программы по подготовке молодых специалистов для судостроительной отрасли. Соглашение об этом подписано в пятницу между ОСК и правительством Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба городской администрации.

"В рамках соглашения город и корпорация разработают совместные образовательные программы по подготовке молодых специалистов для судостроительной отрасли. Они будут основаны на профессиональных стандартах, принятых в ОСК. Это даст молодым людям преимущество для успешной профессиональной карьеры в проектном бюро или на верфи", - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

"Город готовит для судостроительной отрасли высококвалифицированных рабочих и инженеров. У нас мощная профессиональная образовательная база. Мы можем начинать обучение будущих корабелов практически со школьной скамьи", - привела пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова на церемонии подписания соглашения.

По словам губернатора, в Петербурге растет интерес молодежи к инженерно-техническим профессиям, и этому процессу нужно придать дополнительный стимул, создавая условия для профориентации.

Объединенная судостроительная корпорация - ведущая и крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 году, на 100% принадлежит государству. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли.