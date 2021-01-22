В Минпромторге заявили об отсутствии дефицита стройматериалов в России

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Россия не испытывает дефицита в строительных материалах. Об этом в пятницу заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Нет, у нас абсолютно нет никакого дефицита строительных материалов. У нас сейчас мощности даже с запасом", - сказал он.

Евтухов добавил, что импорт стройматериалов составляет 5-7% от общего объема потребления. "И то на приграничных территориях, где по логистике выгоднее завезти стройматериалы", - отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился представить к 1 марта предложения по ограничению роста цен на строительные материалы. Такое поручение адресовано кабмину и комиссии Госсовета по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда".