Минпромторг не исключает запрета на экспорт лома

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Минпромторг РФ может ввести запрет на экспорт лома, если введенная в декабре правительством временная вывозная пошлина в размере €45 за тонну не будет результативной. Об этом заявил в пятницу заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в интервью телеканалу "Россия-24".

"В феврале посмотрим, если эта мера не принесет нам результата, то тогда мы будем предлагать руководству страны ввести либо квотирование, либо полный запрет на вывоз этого важного для нашей экономики сырья [лома]. Будет запрет на экспорт лома", - сказал он.

Евтухов также добавил, что 80% цены арматуры - это цена лома. "Сейчас мы ввели меру в виде экспортной пошлины <...>, если она не сработает, будем предлагать более жесткие меры", - отметил он.

В декабре правительство РФ утвердило введение временных вывозных пошлин на отходы и лом черных металлов, которая составила 5%, но не менее €45 за 1 тонну. Постановление вступило в силу по истечении 30 дней с момента опубликования, пошлины будут введены на полгода.

Отмечалось, что введение пошлин позволит предотвратить рост цен на строительные материалы и промышленный металлопрокат.