Россияне предпенсионного возраста в 2020 году потратили больше всех на услуги курьеров

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Россияне в возрасте от 51 года до 60 лет на фоне пандемии коронавируса больше других тратили на услуги курьеров в 2020 году. Их средний чек на покупки и доставку составил 6 162 рублей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (имеется в распоряжении ТАСС).

Наименьший средний чек на покупки с курьерами, согласно статистики банка, у россиян в возрасте от 21 года до 30 лет - 4 476 рублей. Чуть больше тратят жители России от 41 года до 50 лет - 5 391 рублей, а средние чеки возрастных категорий 31-40 лет и старше 61 года практически не отличаются и составляют 5 735 рублей и 5 729 рублей соответственно.

При этом в целом за 2020 год число операций по оплате покупок с доставкой выросло более чем в два раза, говорится в исследовании. "Из-за режима ограничений, введенного в прошлом году в рамках борьбы с коронавирусом, многие россияне предпочитали сводить к минимуму посещение общественных мест и магазинов. Как итог - одним из трендов 2020 года стал заметный рост онлайн-покупок и востребованности курьерских услуг. По данным "Русского стандарта", за минувший год общее число покупок по картам банка товаров с доставкой курьерской службой выросло на 64% относительно 2019 года, а средний чек - на 13% и составил 5 617 рублей", - отметили в банке.

Активный рост оплаты услуг курьеров начался еще в марте на фоне введенного режима самоизоляции. Согласно статистике банка, относительно января 2020 года в первый месяц весны этого года общее количество подобных операций выросло на 25%. При этом пик годового спроса на услуги курьерской доставки пришелся на декабрь. Так, относительно декабря 2019 года в минувшем декабре количество подобных операций по картам выросло на 47%, указали в "Русском стандарте".

В рамках исследования были изучены все операции по всем картам банка "Русский стандарт" по оплате покупок с курьерской доставкой за 2020 год и 2019 год.