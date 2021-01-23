Работающие по патентам иностранцы выплатили в 2020 году 43,5 млрд рублей

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Работающие в России по трудовым патентам иностранцы перечислили в бюджеты регионов 43,5 млрд рублей за 11 месяцев 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на запрос агентства.

"По состоянию на 30 ноября 2020 года сумма поступившего в бюджеты субъектов РФ налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа за осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности на основании патентов в целом составила 43,5 млрд рублей", - отметили в ведомстве. За весь 2018 год общая сумма составила 57 млрд рублей.

Из-за пандемии коронавируса в России сократилось количество трудовых мигрантов. "За 11 месяцев 2020 года <...> было оформлено чуть более 1 млн патентов", - уточнили в МВД. За весь 2019 год патенты для работы получили свыше 1,7 млн мигрантов.

По данным МВД, в 2020 году количество поставленных на миграционный учет иностранцев, прибывших в Россию с разными целями, сократилось вдвое - с 19,5 млн до 9,8 млн.

Трудовой патент дает право работать иностранцам у юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Он выдается на срок до 12 месяцев и может быть продлен еще на год. Оплата патента производится в виде фиксированного авансового платежа ежемесячно или на более продолжительный срок. В случае неуплаты такого платежа срок действия патента прекращается, а иностранный гражданин обязан покинуть Россию, в противном случае за нарушение его могут депортировать. Каждый регион устанавливает свою стоимость патента на каждый год, которая зависит от регионального коэффициента. Так, в Москве она составляет 5 341 рубль в месяц, в Подмосковье - 5 092 рубля, в Санкт-Петербурге - 3 993 рубля.