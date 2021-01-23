Китай приостановил ввоз продукции рыбоперерабатывающего предприятия из РФ из-за COVID-19

ПЕКИН, 23 января. /ТАСС/. Власти Китая приостановили на одну неделю ввоз продукции российского предприятия ООО "Троицкий рыбоперерабатывающий комплекс" после обнаружения коронавируса на упаковках замороженной рыбы ленок. Об этом в субботу сообщило Главное таможенное управление КНР.

"В связи с обнаружением положительных образцов коронавируса на одной упаковке замороженного ленка внутри партии замороженной продукции (ленок, карась, елец, щука, окунь, сиг), импортированного из РФ, было принято решение с сегодняшнего дня приостановить ввоз продукции российского предприятия ООО "Троицкий рыбоперерабатывающий комплекс" (регистрационный номер CH-565) на одну неделю", - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

В заявлении отмечается, что "по истечении срока ввоз продукции компании будет восстановлен автоматически".

В субботу Главное таможенное управление КНР также сообщило о временной приостановке с сегодняшнего дня импорта индийской компании S.S.SEA FOOD на одну неделю после выявления положительных образцов коронавируса на упаковке замороженных креветок. Ввоз продукции будет восстановлен автоматически по истечении семи дней.