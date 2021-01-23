Сочи стал самым популярным авианаправлением для россиян на ближайших праздниках

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Наиболее популярным направлением перелетов на праздниках в феврале и марте среди россиян стал Сочи, говорится в исследовании сервиса поездок и путешествий Туту.ру. Также в топ-3 популярных направлений входят Симферополь и Минеральные Воды.

Сервис анализировал данные по бронированиям с 21 по 28 февраля (с учетом рабочих дней между праздниками, в которые многие берут отпуск или отгулы) и с 6 по 14 марта. При этом в распространенных результатах исследования не указано общее число россиян, бронирования которых изучал сервис.

"В период с 6 по 14 марта наиболее популярны перелеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Сочи, Симферополь и Минеральные Воды. С вылетом из Москвы в топ направлений также входят Краснодар и Иркутск, а из Санкт-Петербурга - Новосибирск и Казань", - говорится в исследовании.

Как следует из данных сервиса, средний чек на полеты по этим направлениям на февраль не увеличился, а остался на прежнем уровне или, наоборот, снизился: в годовом выражении сильнее всего упала стоимость перелетов из Санкт-Петербурга в Новосибирск (на 45% до средней цены авиабилета по направлению туда-обратно в 6 тысяч рублей), в Сочи (на 40%, до 7,5 тысяч рублей) и из Москвы в Казань (на 35%, до 4,3 тысяч рублей). Средняя стоимость перелета на мартовских праздниках также подешевела, из Санкт-Петербурга в Новосибирск на 57%, до 4,8 тысяч рублей, в Симферополь - на 30%, до 9,8 тысяч рублей, а из Москвы в Сочи - на 20%, до 7,1 тысячи рублей, уточняется в исследовании.