Кабмин расширил программу льготного кредитования предприятий ОПК

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Правительство России расширило программу льготного кредитования оборонно-промышленного комплекса (ОПК), распространив ее на дочерние компании предприятий ОПК. Об этом сообщила в субботу пресс-служба кабмина РФ.

"Дочки" оборонно-промышленных предприятий смогут получать кредиты по сниженной ставке на выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что займы на весь период реализации проекта будет предоставлять корпорация развития "ВЭБ.РФ" и еще несколько российских банков. Ранее доступ к таким кредитам был только у материнских компаний.

"При обращении в ВЭБ.РФ минимальный размер займа составит 0,5 млрд рублей, ставка - от 5% годовых. На такие условия могут рассчитывать компании, планирующие проекты с бюджетом от 1 млрд рублей. При этом другие банки могут устанавливать собственные условия кредитования", - сообщили в правительстве.

В кабмине РФ также отметили, что принятый механизм обеспечит компании долгосрочным финансированием и поможет выполнить цели ОПК по диверсификации производства.