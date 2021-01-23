Кабмин одобрил выделение 5 млрд рублей на субсидирование авиаперелетов из ДФО

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Правительство России одобрило выделение 5 млрд рублей на субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока. Как говорится в сообщении на сайте правительства, такое решение принято по итогам заседания кабмина в минувший четверг.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в протоколе по итогам заседания. Ожидается, что реализация проекта распоряжения позволит обеспечить доступность воздушных перевозок на Дальний Восток и в обратном направлении для граждан, проживающих в ДФО.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина 21 января сообщал, что жители Дальнего Востока смогут приобретать авиабилеты по специальному сниженному тарифу, "в том числе, чтобы слетать в отпуск, к родственникам или на лечение". Цена билета на самолет для дальневосточников составит от 8 до чуть более 10 тыс. рублей, уточнил он, заметив, что это позволит большему числу людей воспользоваться возможностью льготных авиаперевозок.

В прошлом году такие билеты приобрели более 500 тыс. человек. По оценке Мишустина, благодаря новым субсидиям эту возможность получат еще не менее 450 тыс. человек. Таким образом, количество пассажиров, летающих по льготным тарифам, практически удвоится, резюмировал председатель правительства.