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Пандемия COVID-19

РФПИ договорился о производстве вакцины "Спутник V" в Турции

Представитель РФПИ отметил, что потенциальный объем производства - миллионы доз вакцины в год
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о производстве вакцины против коронавирус "Спутник V" в Турции, начал процесс трансфера технологий, сообщил ТАСС представитель фонда.

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"РФПИ подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции по производству вакцины Sputnik V в Турции и начал процесс трансфера технологии. Взаимодействие с компанией осуществляется в рамках деятельности РФПИ по продвижению вакцины Sputnik V на внешние рынки", - сообщит в фонде.

Представитель РФПИ отметил, что потенциальный объем производства - миллионы доз вакцины в год, обсуждается также вопрос о возможном расширении производства в дальнейшем.

"Поставка вакцины Sputnik V будет осуществляться как на внутренний рынок внутри Турции, так и в другие страны. Турецкие партнеры проявляют большую заинтересованность в вакцине Sputnik V", - отметили в фонде.

Вакцина "Спутник V" основана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС.

Теги
ТурцияРоссияПандемия COVID-19
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