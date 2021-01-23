Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линии Московского метро могут соединить после 2025 г.

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Власти Москвы рассматривают вопрос о строительстве соединительной ветки между Рублево-Архангельской и Бирюлевской линиями метро, она может появиться после 2025 года. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Две линии [Рублево-Архангельская и Бирюлевская] у нас находятся в глубокой разработке. Конечно, теоретически соединение возможно, но это точно задача следующих этапов, потому что там будет еще более тяжелая история. Это точно не программа ближайших трех-четырех-пяти лет, то есть [после] 2025 года, сначала надо построить ветки", - сказал Бочкарев.

Ранее он сообщал, что Бирюлевскую линию Московского метрополитена планируют начать строить в 2021 году, там могут появиться 10 станций. Эта линия придeт в районы с высокой плотностью населения, но без метро - Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное и микрорайон Курьяново. Территория реорганизуемой промзoны "ЗИЛ" станет стартом линии, которая затем протянется через Нагатинскую пойму.

Рублево-Архангельская линия будет состоять из девяти станций. Строительство объекта будет проходить в два этапа.