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Пандемия COVID-19

Силуанов обсудил с послом ФРГ перспективы двусторонних отношений в экономике

Также они затронули тему финансовой политики в условиях пандемии

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Глава Минфина России Антон Силуанов и посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр обсудили накануне финансовую политику в условиях пандемии и перспективы развития двусторонних отношений в экономике. Об этом сообщило посольство Германии в Москве.

"Посол Геза Андреас фон Гайр и министр финансов РФ Антон Силуанов обсудили экономическую и финансовую политику в свете пандемии коронавируса, а также актуальные вопросы двусторонних отношений в сфере экономики и их перспективы, в том числе и в постковидную эпоху", - говорится в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Twitter.

Теги
ГерманияРоссияПандемия COVID-19
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