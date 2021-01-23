Трубоукладчик "Академик Черский" прибыл в германский порт Висмар

ТАСС, 23 января. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" 23 января прибыло в германский порт Висмар, где ранее в перерывах между укладкой газопровода "Северный поток - 2" находилась на стоянке трубоукладочная баржа "Фортуна". Об этом свидетельствуют данные портала судов MarineTraffic.

"Академик Черский" назывался возможным достройщиком газопровода "Северный поток - 2". 21 января судно отошло от берегов Калининградской области и направилось в порт Висмар.

Баржа "Фортуна" уже второй день находится в зоне продолжения строительства газопровода "Северный поток - 2", южнее острова Борнхольм.

Как сообщало датское морское управление, наряду с трубоукладочной баржей "Фортуна" вести укладку газопровода в исключительной экономической зоне Дании с 15 января будет судно снабжения "Балтийский исследователь" и судно "Мурман". Судно "Балтийский исследователь" в настоящее время находится в германском порту Мукран, где хранятся трубы для "Северного потока - 2".

На этой неделе власти США расширили санкции в отношении РФ, рестрикции вводятся против судна "Фортуна", которое задействовано в строительстве газопровода "Северный поток - 2", и его собственника - компании "КВТ-Рус". Оператор проекта "Северный поток - 2" - Nord Stream 2 AG - не стал комментировать потенциальное влияние санкций США на баржу-трубоукладчик "Фортуна".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. К настоящему времени из 2 460 км газопровода уложено более 2 300 км, что составляет 94% от общей протяженности трубы. Осталось уложить 120 км в водах Дании и более 28 км - в водах Германии.