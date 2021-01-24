Инвесторы из Абхазии завершают в Крыму строительство завода по производству рыбной муки

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Инвесторы из Абхазии завершают в Крыму строительство завода по производству муки из малоценной промысловой рыбы. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер Крыма - постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Абхазские партнеры практически завершили в Керчи строительство завода по производству рыбной муки. Это ценный продукт, который делается из мелкой рыбы. Он используется как сырье для производства кормов для птицы, рыбы, скота", - рассказал Мурадов.

Он пояснил, что в России производство рыбной муки ниже потребностей страны. Товар перспективен и для поставок на экспорт. "Открытие завода планируется в ближайшие месяц-два", - добавил Мурадов.

По данным минсельхоза Абхазии, в республике имеется успешный опыт производства рыбной муки и рыбьего жира - до 10 тыс. и до 7 тыс. тонн в год соответственно. В стране работают несколько предприятий, специализирующихся на такой продукции. Ранее в Абхазии заявляли, что готовы осуществлять поставки рыбной муки и рыбьего жира в РФ.