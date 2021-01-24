Эксперты: фермы по разведению аборигенных животных Арктики позволят создать рабочие места

ЯКУТСК, 24 января. /ТАСС/. Развитие ферм по разведению аборигенных животных Арктики, в том числе якутских и карельских лошадей, овцебыков, позволит создать новые рабочие места и стимулировать освоение "арктических гектаров". Такое мнение выразил ТАСС в воскресенье доцент кафедры государственного управления и публичной политики института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственный службы, координатор экспертного совета Экспертного центра ПОРА (Проектный офис развития Арктики) Александр Воротников.

"Развитие ферм по разведению аборигенных животных возможно на особо охраняемых природных территориях, особенно муниципального значения. Это также один из способов использования "арктического гектара". Такие хозяйства не только помогут сохранению биоразнообразия, но и дадут северянам рабочие места и поспособствуют диверсификации экономики Арктической зоны РФ", - сказал Воротников.

Аборигенные лошади Арктики

Аборигенные животные Арктики представлены уникальными лошадьми, которые адаптировались к суровым условиями Арктики. Проблема сокращения поголовья в полной мере коснулась многих, некогда известных и широко используемых, аборигенных пород лошадей (вятская, воронежская, кузнецкая, нарымская, приобская, тавдинская, тувинская, хакасская и другие), рассказала директор АНО "Наследие Калевы", руководитель проекта "Лесные лошади Карелии" Юлия Андреева. "Не обошла она стороной и два других местных типа лошадей - карельскую и онежскую, историческими зонами выведения и распространения которых являются территории современных Ленинградской области, юго-запада Архангельской области и всей территории Республики Карелия. Обе относятся к местным лошадям северного лесного типа и выведены методами "народной селекции" при экстремальных биоклиматических условиях", - добавила Андреева.

Ученые отмечают также их отличную приспособленность к условиям работы и жизни в условиях северного и арктического климата. Эксперт считает, что для восстановления популяции прежде всего нужно провести зоотехническое обследование конепоголовья с целью выявления наиболее полно отвечающих требованиям лошадей онежского и карельского типа от берегов Белого моря до берегов Финского залива. "В результате такой работы возможно создание генофондного хозяйства по изучению, содержанию и разведению онежской и карельской лошадей, разработка программы сохранения генофонда и программы селекционно-племенной работы с аборигенными лошадьми Карелии, осуществление мер государственной поддержки на содержание воспроизводящего состава генофондных хозяйств", - подчеркнула собеседница агентства.

Другая ситуация отмечается в Якутии, за последнее десятилетие произошел рост поголовья аборигенной якутской лошади. "Это произошло без большой государственной поддержки. Фермеры поняли, что это перспективное направление сельского хозяйства. Численность поголовья уровня 1936 года - порядка 200 тыс. Необходимо совершенствование технологий табунного коневодства. Сейчас коневод ходит за табуном круглый год, даже когда стоят 60-градусные морозы. Сейчас стоит задача цифровизации отрасли, в частности, в части отслеживания перемещений, как это сделано в оленеводстве. Их отслеживают с помощью GPS-трекеров", - отметил заместитель ректора Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова, член общественного совета Арктической зоны РФ (АЗРФ) Александр Кугаевский.

Перспективы проекта "ОВЦЕБЫК.РФ"

Координатор проекта "ОВЦЕБЫК.РФ" Игорь Мишуков отметил, что имеются широкие перспективы реинтродукции овцебыков на территории российской Арктики. В Европе и США уже около 50 лет ведутся эксперименты по одомашниванию этого животного и созданию коммерческих ферм. "При увеличении численности этот охраняемый вид может стать сельскохозяйственным животным: мясо, кожа, пух у овцебыка обладают высокой ценностью, так же, как и у северного оленя", - отметил Мишуков.

Расселение овцебыков в арктических регионах России поможет решению насущных проблем - экономических, социально-демографических, экологических и геополитических. "Россия обладает огромным потенциалом для овцебыководства. Для эффективного развития реакклиматизации и одомашнивания овцебыка в регионах России необходимо сотрудничество государства, бизнеса, общественных организаций и науки, одним из вариантов которого может быть создание Фонда развития овцебыководства", - считает Мишуков.

По подсчетам ученых, оптимальная численность животных на одной ферме - 60-80 , а количество работников - 4 человека. "Следовательно, содержание на фермах 50 тыс. животных потребует создание примерно 700-750 ферм и создаст, как минимум, от 2,8 до 3 тыс. постоянных рабочих мест. Для первичной обработки получаемого на фермах сырья потребуется труд мастериц - надомниц в количестве приблизительно 125 - 150 тыс. человек (сезонный труд на неполный трудовой день). Казалось бы, не столь большая цифра в масштабе России, но социальное значение этого сегмента трудового рынка может быть для нашей страны весьма велико, поскольку, мы сможем обеспечить дополнительным доходом представителей социально незащищенных слоев населения, в первую очередь - многодетных матерей и матерей-одиночек", - отметил Мишуков.

О программе "Арктический гектар"

Программа "Арктический гектар" включает право на получение земельных участков в первые шесть месяцев действия закона на территории Арктики для граждан, зарегистрированных в соответствующих субъектах и муниципальных образованиях, а по истечении этого периода такое право появится у любого гражданина России, а также у участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Получить бесплатно можно будет участок земли размером до 1 га сроком на пять лет, а затем оформить в собственность или долгосрочную аренду. Использовать землю можно для строительства жилого дома или ведения любой экономической деятельности, включая создание приусадебного хозяйства, оказание различных видов услуг, в том числе туристических.

Распространение на Арктику программы "Дальневосточный гектар" запланировано на лето 2021 года. Президент России Владимир Путин 13 июля 2020 года подписал пакет федеральных законов о системе преференций в Арктике. Благодаря его принятию российская Арктика становится крупнейшей в мире экономической зоной площадью почти 5 млн кв. км с конкурентоспособным набором преференций.