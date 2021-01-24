Первый авиарейс запустят из Махачкалы в Ставрополь в марте

МАХАЧКАЛА, 24 января. /ТАСС/. Авиакомпания UTair запустит первый прямой авиарейс Махачкала - Ставрополь 30 марта, сообщил ТАСС в воскресенье помощник генерального директора махачкалинского аэропорта Мурад Шамсудинов.

"В рамках реализации мероприятий, направленных на поддержание социально-экономических связей между субъектами Российской Федерации, с 30 марта авиакомпания UTair начнет осуществлять первые рейсы по маршруту Махачкала - Ставрополь. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю - по вторникам и субботам на самолете ATR-72. Продолжительность полета составит 1 час 30 минут. Билеты уже в продаже", - сказал собеседник агентства.

Расстояние между Махачкалой и Ставрополем составляет более 600 км, пока эти города связывает только автомобильное сообщение. Примерное время в пути на автотранспорте составляет более 9 часов.

В настоящее время авиарейсы из махачкалинского аэропорта осуществляются в такие города юга России, как Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Краснодар и Сочи.