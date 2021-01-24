ООН зафиксировала снижение прямых иностранных инвестиций в мире в 2020 году на 42%

ЖЕНЕВА, 24 января. /ТАСС/. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) снизились в мире в 2020 году на 42%, а в этом году ожидается их снижение на 5-10%. С таким прогнозом выступила в воскресенье Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Подчеркивается, что "прямые иностранные инвестиции в мире потерпели коллапс в 2020 году, снизившись, согласно оценкам, на 42%, до $859 млрд, по сравнению с $1,5 трлн, которые они составляли в 2019 году". Таким образом, к концу минувшего года их объем был более чем на 30% меньше, чем после мирового финансового кризиса 2009 года, и соответствовал уровню 90-х годов прошлого века.

"Глобальные потоки ПИИ останутся слабыми в 2021 году", - заявил на брифинге в Женеве директор департамента инвестиций и предприятий ЮНКТАД Джеймс Жан. Согласно прогнозам ЮНКТАД, ПИИ снизятся на 5-10%. "На мой взгляд, глобальное уменьшение ПИИ достигнет дна в 2021 году, а реальное восстановление начнется в 2022-м", - подчеркнул Жан, пояснив, что на объем ПИИ влияет ряд негативных факторов, в частности "риски, связанные с последней [к настоящему моменту] волной пандемии".

В странах с переходной экономикой за минувшие 12 месяцев был зарегистрирован резкий спад прямых иностранных инвестиций - на 77%, до $13 млрд. "Это самый низкий уровень, зафиксированный в регионе с 2002 года. В Российской Федерации приток ПИИ упал с 32 млрд в 2019 году до 1,1 млрд. Пандемия коронавируса вкупе с исторически низкими ценами на нефть оказали давление на инвестиции, приведшее к их снижению", - констатировал Жан.

В ЕС прямые иностранные инвестиции сократились в 2020 году на две трети: с $373 млрд до $110 млрд. Спад зарегистрирован в 17 странах Евросоюза, включая Германию, Францию, Италию и Австрию. Снижение было отмечено также в США - на 49%, до $134 млрд.

В то же время в Китае был зафиксирован рост ПИИ на 4%, в Индии - на 13%. В целом в развивающихся странах спад был менее сильным (минус 12%), чем в промышленно развитых государствах (минус 69%).