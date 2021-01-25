"Ъ": "Иркут" хочет выкупить шесть самолетов SSJ100, на которых летала ирландская CityJet

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Корпорация "Иркут" (в составе ОАК госкорпорации "Ростех") хочет выкупить шесть самолетов Sukhoi Super Jet 100, которые использовала ирландская авиакомпания CityJet. Об этом в понедельник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо директора филиала "Региональные самолеты" корпорации "Иркут" Олега Гуляева заместителю гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по экономике и финансам Алексею Демидову от 21 января.

В "Иркуте" изданию подтвердили, что вопрос о выкупе SSJ100 обсуждается при участии ВЭБ.РФ. По информации "Коммерсанта", речь идет о самолетах с серийными номерами 95102, 95105, 95108, 95111, 95117, 95118, которые были переданы CityJet в 2016-2017 годах через специально созданную лизинговую компанию RJ Leasing Ltd. Сделка была профинансирована ВЭБ.РФ, а в 2017 году "Иркут" и "ОАК-Капитал" предоставили собственнику самолетов гарантию остаточной стоимости, которая предполагает, что по завершении срока лизинга владелец воздушных судов сможет вернуть самолеты за 40% от первоначальной стоимости или же претендовать на возмещение разницы при перепродаже.

Как сообщает издание, CityJet поставляла самолеты в "мокрый лизинг", то есть летала на них в интересах других перевозчиков. В 2019 году ирландская авиакомпания отказалась от SSJ100, объяснив это проблемами с обслуживанием и нехваткой запчастей. Таким образом, ввиду досрочного прекращения договора лизинга между RJ Leasing и CityJet с ВЭБ.РФ обсуждается выкуп самолетов в собственность "Иркута", отмечается в письме. По информации "Коммерсанта", реализация самолетов будет вестись по программе поддержки лизинга российских воздушных судов, одобренной в мае 2020 года президентом РФ Владимиром Путиным.

В пресс-службе "Иркута" изданию сообщили, что шесть самолетов "эксплуатировались в Европе и находятся в хорошем техническом состоянии". На вопрос, какой из авиакомпаний будут переданы воздушные суда, там отметили, что "сейчас ведутся переговоры с потенциальными заказчиками", а государственные субсидии распространятся на эти суда, если они будут переданы российским эксплуатантам. В ВЭБ.РФ на запрос "Коммерсанта" не ответили.

В авиакомпании "Азимут" отказались от комментариев, в "Аэрофлоте", Red Wings, "Якутии" на запрос издания не ответили. Сотрудник одного из перевозчиков, которые используют SSJ100, сообщил газете, что "самолеты в возрасте пяти лет, которые два года не летали, точно должны быть дешевле новых".