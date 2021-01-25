Глава Samsung не будет оспаривать решение суда, приговорившего его к 2,5 года тюрьмы

СЕУЛ, 25 января. /ТАСС/. Вице-президент Samsung Electronics и фактический глава группы компаний Samsung Group Ли Чжэ Ён не будет добиваться пересмотра вердикта сеульского суда, приговорившего его на прошлой неделе к двум с половиной годам тюрьмы в ходе пересмотра дела о даче взятки окружению бывшего президента Республики Корея Пак Кын Хе. Об этом сообщил в понедельник агентству Yonhap адвокат бизнесмена Ли Ин Чжэ.

Он указал, что "клиент уважает решение суда и принял решение отказаться от каких-либо дальнейших действий". В понедельник истекает срок подачи апелляции. Таким образом, если ее не подадут представители прокуратуры, вердикт вступит в силу.

Ли Чжэ Ёну были предъявлены обвинения в подкупе Чхве Сун Силь, приближенной Пак Кын Хе, с целью получения содействия правительства для приобретения контроля над Samsung Group, фактическим руководителем которой он стал впоследствии. Обвинение считает, что размер взятки достигал 29,8 млрд вон ($27,4 млн). Пак Кын Хе из-за коррупционного скандала в 2017 году был объявлен импичмент.

Ли Чжэ Ён приходится сыном председателю концерна Samsung Ли Гон Хи, который умер в возрасте 78 лет в октябре прошлого года, и внуком основателю компании Ли Бён Чхолю. Samsung неоднократно подвергалась критике за ее сохраняющийся семейно-клановый характер, в мае под давлением общественности Ли Чжэ Ён был вынужден сообщить, что не станет передавать управление корпорацией своим детям.

В 2017 году суд назначил Ли Чжэ Ёну пять лет тюрьмы, но в следующем году апелляционная инстанция сократила срок вдвое и заменила его на условный. В 2019 году начался пересмотр этого дела. Прокуратура требовала назначить Ли Чжэ Ёну наказание в виде девяти лет лишения свободы.

После оглашения приговора наследник Samsung был взят под стражу. Учитывая уже проведенный в заключении срок, Ли Чжэ Ён выйдет на свободу в июле 2022 года.