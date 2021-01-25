В России число закупок у единственного поставщика в Арктике выросло на 37% в 2020 году

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Количество закупок у единственного поставщика в арктических регионах России увеличилось в 2020 году на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Такие данные по всем российским электронным площадкам для торгов по госзакупкам привели в понедельник ТАСС в пресс-службе площадки РТС-тендер.

Закупка у единственного поставщика - это способ, при котором контракт заключается с конкретным юридическим или физическим лицом без проведения формальной процедуры выбора поставщика. Нынешняя статистика приведена по Мурманской области, Ненецкому, Чукотскому, Ямало-Ненецкому автономным округам, ряду муниципальных районов Карелии, Коми, Архангельской области, Красноярского края, Якутии.

"Количество закупок у единственного поставщика в регионах российской Арктики выросло на 37% по сравнению с 2019 годом и составило 31,5 тыс. извещений на сумму 43,6 млрд рублей, что на 68% выше суммы 2019 года", - сказали в пресс-службе.

В целом количество госзакупок (размещение заказов на поставку продукции или оказание услуг для нужд государственных или муниципальных органов - прим. ТАСС) в регионах Арктики было осуществлено на 277 млрд рублей, что на 37% ниже результатов годом ранее.

"В топ-5 отраслей по начальной максимальной цене контракта в 2020 году вошли сооружения и строительные работы - 132 млрд рублей (минус 40% к 2019 году), продукция обрабатывающих производств - 79 млрд рублей (минус 53%), услуги транспорта и складского хозяйства - 14,8 млрд рублей (плюс 50%), услуги, связанные с недвижимым имуществом - 9,7 млрд рублей (плюс 53%), услуги финансовые и страховые - 9,3 млрд рублей (не было в топ-5 2019 года)", - сказали в пресс-службе.