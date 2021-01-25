На Камчатке добыча золота в 2020 году выросла на 8%, до 6,8 тонн

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 января. /ТАСС/. Золотодобывающие компании Камчатского края в прошлом году добыли более 6,8 тонны золота, что почти на 8% больше результатов 2019 года. Об этом ТАСС сообщила замначальника отдела недропользования и горной промышленности краевого министерства природных ресурсов и экологии Елена Касьянюк.

"В 2020 году добыча драгоценного металла проводилась в пределах плановых показателей предприятий, но небольшой рост примерно на 8% все-таки есть. В 2019 году предприятия края добыли 6,3 тонны золота, в 2020 - более 6,8 тонны", - сказала Касьянюк. Она добавила, что рост произошел из-за показателей добычи рудного золота.

Небольшой рост также зафиксировали в добыче угля и общераспространенных полезных ископаемых.

Власти Камчатки планируют к 2022 году нарастить добычу золота до 10 тонн за счет ввода новых горно-обогатительных комбинатов. В их числе предприятие на золоторудном месторождении Кумроч мощностью до 500 тыс. тонн руды в год и ГОК производительностью 600 тыс. тонн руды в год на Озерновском золоторудном месторождении.

Камчатский край занимает десятое место среди субъектов РФ по производству золота.