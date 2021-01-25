Новосибирские власти снизят финансирование строительства жилья в селах на 35% в 2021 году

НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Власти Новосибирской области в 2021 году снизят объем финансирования строительства жилья по программе комплексного развития сельских территорий примерно на 35% по сравнению с прошлым годом. На эту цель будет выделено 100,8 млн рублей, сообщил в понедельник ТАСС министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

"На улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в 2021 году планируется направить 100,8 млн рублей за счет всех источников. Это немного меньше показателя прошлого года. В 2020 году общий объем бюджетного финансирования составил 155,7 млн рублей", - сообщил министр.

Он уточнил, что в 2021 году будет построено 3,2 тыс. кв. м жилья для 50 семей. В прошлом году господдержку на строительство 7 тыс. кв. м жилья оказали 79 семьям в 20 районах области. Все получатели выплат - работники социальной сферы и агропромышленного комплекса. Также Лещенко отметил, что в 2021 году семи семьям предоставят 431 кв. м жилья по договору найма в Коченевском, Маслянинском и Ордынском районах.

Всего по итогам 2020 года на программу комплексного развития сельских территорий в Новосибирской области направили 1,4 млрд рублей, в том числе 886 млн рублей из федерального бюджета, что на 100 млн рублей ниже запланированных в начале года показателей. Как пояснил министр, это связано с экономией в результате конкурсных процедур.

Программа развития сельских территорий была утверждена в 2019 году, в нее включили создание современного облика сел, строительство новых дорог, газовых сетей и водопроводов в сельской местности и обеспечение жителей благоустроенным жильем, как служебным, так и по ипотеке. Госпрограмма призвана сократить разрыв в качестве жизни между сельским и городским населением, создать комфортные условия для проживания, а также снизить отток жителей с сельских территорий.