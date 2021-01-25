Строительство терминала аэропорта Геленджика планируется завершить в декабре 2021 года

КРАСНОДАР, 25 января. /ТАСС/. Строительство нового терминала аэропорта Геленджик планируется завершить к концу 2021 года, на полгода раньше обозначенных ранее сроков, сообщил ТАСС гендиректор авиаузла Иван Таранченко.

Ведутся работы по монтажу инженерных сетей - трубопроводов, водоотведения, вентиляционных камер. Строительные работы идут в соответствии с графиком, подрядчиком на площадке задействовано порядка 300 человек и 30 единиц техники. На данный момент строители приступили к монтажу кровли.

"Монтаж кровли состоят из шести этапов, финальным станет ее облицовка декоративными панелями белого цвета. Следующим этапом станет монтаж внешних стен. Параллельно будет производиться внутренняя отделка и монтаж технологических систем здания. Полностью строительные работы планируется завершить в декабре 2021 года", - сказал Таранченко.

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи в 2019 году банк ВТБ и администрация Краснодарского края подписали протокол о развитии аэропорта Геленджика. Проект в результате конкурса выбран в декабре 2018 года, его победителем стало итальянское архитектурное бюро Fuksas. Общий объем инвестиций составляет более 4 млрд рублей

Аэропорт располагается в районе Тонкого мыса. Он был закрыт на первую реконструкцию в 2004 году, через год начались работы по строительству нового аэровокзала. За пять лет были возведены терминал и взлетно-посадочная полоса. После реконструкции аэропорт открылся в мае 2010 года. Государство инвестировало в строительство порядка 5 млрд рублей.

В 2018 году ВТБ и бывший совладелец "Балтики" Таймураз Боллоев купили по 49,5% в компании, которая управляет аэропортом - ООО "Аэропорт "Геленджик" у ООО "ВестЮн". Это единственный аэропорт из четырех в Краснодарском крае, который не имеет статус международного. Пассажиропоток за прошлый год составил 338 тыс. человек. После запуска нового терминала аэропорт сможет увеличить пропускную способность в пять раз - до 890 пассажиров в час. Строительство терминала вызвано ростом турпотока. Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек.