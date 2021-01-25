Чип для 6G, дроны и роботы. Пандемия ускорила внедрение высоких технологий в РФ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Ситуация с пандемией ускорила развитие высокотехнологичного предпринимательства. Только за последний год в стране появились, в частности, устройства беспилотного судовождения, новые дроны и даже перспективный чип для поколения связи 6G, сообщили ТАСС представители деловых объединений и экспертных сообществ.

По указу президента Владимира Путина 2021 год объявлен Годом науки и технологий.

Сфера высокотехнологичного предпринимательства стала "более зрелой и взрослой, изменился сам подход", сказала в беседе руководитель комитета по IT бизнес-объединения "Опора России", член общественного совета при Минцифре России Елена Волотовская. "Разрабатывать свои продукты, привлекать инвесторов, выступать на конференциях, ездить в Кремниевую долину было просто модно, - отметила она. - Теперь технологическими предпринимателями в основном становятся, обладая опытом в создании бизнесов в других сферах, в разработке ИТ-продуктов, в управлении людьми. Эта зрелость обусловлена ожиданиями инвесторов. Они тоже повзрослели, стали более прагматичными. Они больше не финансируют идеи мечтателей, а вкладываются в проекты с доказанным опытом команд и с продуктом, который реально прошел проверку рынком".

Руководитель московского регионального отделения Партии роста, председатель правления транспортно-логистического холдинга "Совфрахт" Дмитрий Пурим считает, что количество организаций в мире растет в прогрессии, но не у всех получается стать успешными. По его оценке, этого могут добиться лишь 10% высокотехнологичных стартапов, а остальные уходят с рынка в первые же годы. По словам члена генерального совета "Деловой России" главы компании INPRO digital (помогает брендам трансформироваться с помощью технологий) Виталия Арбузова среди таких стартапов наблюдается тренд, когда предприниматели "предпочитают менять свою бизнес-модель из проектной в сервисную". Например, стала популярной "подписочная модель", когда IT-компания разрабатывает продукт и предоставляет доступ к нему своим клиентам за регулярные платежи.

Беспилотники, искусственный интеллект, связь 6G

Ситуацию с пандемией в 2020 года ведущие отечественные технологические компании восприняли как вызов и постарались на него ответить, сказали в пресс-службе "Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ)". Разработка НТИ началась по поручению президента Путина при участии правительства РФ, Агентства стратегических инициатив, РАН, ведущих университетов и деловых объединений предпринимателей.

"Пандемия резко ускорила внедрение современных технологий и в сфере здравоохранения, и в сфере беспилотного транспорта, и в сфере искусственного интеллекта. На всех этих направлениях российские компании смогли продемонстрировать в 2020 году серьезные результаты. В ситуации с вакциной, по ситуации с лекарствами для борьбы с COVID-19, по разработке тестов отечественные технологические компании, входящие в Национальную технологическую инициативу, показали очень резкий рост наращенных мощностей", - отметили в пресс-службе в ответ на запрос ТАСС.

Так, в сфере морских перевозок Россия стала первой страной в мире, которая начала опытную эксплуатацию серии устройств беспилотного судовождения. На четырех судах проходит сейчас соответствующий эксперимент. Параллельно с этим подписано соглашение с компаниями об установке беспилотных систем судовождения на более чем 20 морских судах. Ожидается, что количество этих судов, оснащенных комплектами беспилотного судовождения, будет увеличиваться, уточнили в пресс-службе платформы.

Для летающих беспилотников тоже произошло значимое событие, когда в сентябре 2020 года российская компания "Геоскан" побила на тот момент мировой рекорд компании Intel по количеству дронов, одновременно находящихся в воздухе. Это управление роем дронов числом 2 918. "Сейчас идет постоянное соревнование между США, Китаем и Россией за соответствующий мировой рекорд. Китай ответил на наш рекорд, это соревнование продолжается", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, по данным платформы, в октябре 2020 года по новому сегменту Центральной кольцевой автодороги проехал беспилотный грузовик на водородных топливных элементах. Это уникальная разработка российских ученых из центра компетенций НТИ по технологиям новых и мобильных источников энергии, которые смогли создать именно водородную транспортную систему. На ее базе уже ездят грузовики, летают беспилотники, готовится к испытаниям водородный самолет.

Кроме ого, центр компетенций НТИ по технологиям беспроводной связи и интернета вещей продемонстрировал первую в стране работающую базовую станцию сети связи 5G на российском софте и открытом софте, а также перспективный чип для 6G - следующего поколения связи. Россия "совершенно неожиданно вторгается в мировую гонку уже за сети шестого поколения", сказали в пресс-службе, уточнив, что это лишь некоторые успешные примеры.

Оснастка для беспилотников и системы защиты

Благодаря началу реализации крупных проектов многие предприятия смогли не только сохранить компанию в период кризиса, но и нарастить выручку. Такой результат продемонстрировал, в частности, резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" "Нанотехнологический центр композитов" - его выручка в 2020 году выросла на 5% к показателю годом ранее, сказал ТАСС гендиректор компании Алексей Раннев.

"В частности, мы поставляли ограждения искусственных сооружений и дренажные системы для строительства нескольких участков Центральной кольцевой автодороги в Московской области. Производили композитные элементы облицовки для столичного метрополитена в рамках работ по обновлению подвижных составов. Кроме того, мы изготавливали технологическую оснастку для производства беспилотных летательных аппаратов по ряду крупных проектов, обеспечили мобильными дорожными покрытиями несколько объектов нефтегазовой инфраструктуры, изготовили и поставили композитные элементы для градирен атомных станций", - сказал он. Раннев отметил, что география поставок не ограничивалась территорией России - значительный объем продукции поставлялся на экспорт. Он выразил уверенность, что в 2021 году эти проекты позволят сохранить мощности предприятия.

Другие предприятия все же потеряли в доходах из-за пандемии, но смогли запустить новые проекты. Так, резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" компания "Диагностика-М", которая занимается системами по обеспечению антитеррористической безопасности, несмотря на падение выручки в 2020 году, предварительно, на 32% по сравнению с 2019 годом, удалось вывести на финишную прямую несколько новых проектов.

"Среди них мультиспектральная система защиты территорий от воздушных и наземных угроз "Radar-IQ", детектор "Дианон", совмещающий в одном корпусе сразу два прибора - детектор взрывчатых веществ и поисковый радиометр, а также рентгеновская установка "РУСТ-М2", - сказал ТАСС гендиректор компании Владимир Усачев.

Роботы и термоконтроль

Новые направления работы и перекройка бизнес-процессов в условиях пандемии помогли некоторым российским высокотехнологичным компаниям занять новые ниши. Так, компания "Промобот", флагманским продуктом которой является автономный сервисный робот для работы в местах повышенной проходимости Promobot V.4, в 2020 году из-за локдауна в ряде стран начала отмечать спад спроса на роботы, но нашла выход из ситуации.

"Тогда мы воспользовались технологическим заделом, который у нас был - так сказать, достали технологии "с полки". За месяц мы разработали продукт для жизни в "новом мире" - автономный терминал для бесконтактного измерения температуры "Термоконтроль". Решение позволило нам занять новую нишу в области COVID Tech, и мы продолжаем работу в этом направлении почти год спустя, фиксируя очень высокий спрос на этот продукт, например в США", - поделился сооснователь, директор по развитию "Промобот" Олег Кивокурцев.

Он сказал, что бизнес-процессы внутри компании тоже заметно изменились - пришлось адаптироваться к удаленной работе, профилактическим мерам, постоянной диагностике здоровья. "Безусловно, высокотехнологичному бизнесу помогают налоговые послабления для ИТ-компаний. Мы, например, освобождены от уплаты НДС как резиденты ИТ-кластера фонда "Сколково". Свою позитивную роль для ИТ-отрасли сыграли и налоговые льготы правительства РФ для поддержки бизнеса в пандемию в 2020 году", - отметил собеседник агентства.