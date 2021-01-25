Солнечные энергоустановки помогли фермерам Бурятии сэкономить около 300 млн рублей

УЛАН-УДЭ, 25 января. /ТАСС/. Энергетики установили в крестьянско-фермерских хозяйствах (КФХ) Бурятии 28 автономных гибридных электроустановок, работающих с применением технологий солнечной энергетики. 28-я установка запущена в местности Урочище Хоры сельского поселения Тарбагатайское, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе компании "Россети Сибирь".

"В местности Урочище Хоры сельского поселения Тарбагатайское, в крестьянском фермерском хозяйстве, запущена 28-я автономная гибридная электроустановка (АГЭУ) мощностью 5 кВт. Всего в республике за период с 2019 года по настоящее время установлено 28 таких АГЭУ. Благодаря этому удалось сэкономить более 290 млн рублей, которые могли бы быть включенными в тариф для потребителей", - сообщили в пресс-службе.

Стоимость мини-установки в Тарбагатайском районе составила 1,4 млн рублей. Расходы на строительство электросетей традиционным способом в этой местности превысили бы 6 млн рублей, пояснили энергетики. 28 установок обошлись примерно в 20 млн рублей.

Бурятия, где в году до 300 солнечных дней, является одним из наиболее подходящих для развития солнечной энергетики регионов РФ, кроме того, альтернативная энергетика актуальна для республики, расположенной рядом с озером Байкал. Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов заявлял, что альтернативные источники энергии с емкостями для ее накопления - это то решение, которое может позволить развиваться сельскому хозяйству и другим видам хозяйственной деятельности на удаленных территориях региона. Правительство Бурятии предоставляет субсидии из республиканского бюджета, компенсируя 95% затрат на приобретение и установку АГЭУ. По данным Минсельхоза Бурятии, 23 КФХ уже воспользовались такой господдержкой на общую сумму порядка 15 млн рублей.

Автономная гибридная электроустановка - это солнечная электростанция, сопряженная с дизель-генераторами и аккумуляторами. В дневные часы электричество вырабатывает солнечная установка, накапливая избыток в аккумулятор, а дизель-генератор включается на пике потребления, обычно в утренние и вечерние часы. Ночью расходуется накопленная электроэнергия. Такие мини-установки разработаны специально для изолированных районов без доступа к электрическим сетям.

В конце июля 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении сроков реализации национальных целей развития страны до 2030 года. Новые национальные цели развивают экологическую повестку и усиливают ключевые экологические задачи. В связи с этим тема развития "зеленой" энергетики получила особую актуальность.