Седаны и грузовики на базе электромобиля "Кама-1" представят в 2021 году

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Седаны и грузовики на платформе электромобиля "Кама-1" будут представлены в 2021 году, в дальнейшем реализация этих проектов будет вестись совместно с разными российскими и зарубежными производителями. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе "Платформы Национальной технологической инициативы" (НТИ).

"Автомобиль "Кама-1" - это не одиночный проект, это проект-платформа, на которой в течение 2021 года будут показаны разные типы автомобилей, включая седаны, включая грузовые варианты, которые будут реализовываться уже с разными автомобильными производителями, как российскими, так и зарубежными", - сказали в пресс-службе.

"Кама-1" - компактный (длина 3,4 м, ширина 1,7 м) трехдверный электрический смарт-кроссовер, впервые представленный на "Вузпромэкспо-2020" 10 декабря 2020 года. Он способен в повседневном режиме проезжать более 250 км без подзарядки и разгоняться до 150 км/ч, а также работать при температуре до минус 50 градусов. Машина рассчитана на четырех пассажиров.

Коммерческое производство электромобиля "Кама-1", разработанного "Камазом", Центром компетенций НТИ совместно с Санкт-Петербургским Политехническим университетом, начнется не раньше 2023-2024 года, заявлял ранее журналистам гендиректор "Камаза" Сергей Когогин.