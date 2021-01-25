СМИ: производство российско-китайского самолета CR929 должно начаться в 2021 году

ШАНХАЙ, 25 января. /ТАСС/. Производство разрабатываемого совместно Россией и Китаем широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 должно начаться в 2021 году. Об этом сообщает в понедельник шанхайский информационный ресурс "Ицай глобал" со ссылкой на главного инженера по предварительным исследованиям Китайской корпорации коммерческой авиации (COMAC) Чжан Чжигана.

Запуск процесса сборки первого образца, пояснил он, означает то, что стороны согласовали и утвердили такие параметры воздушного судна, как форма фюзеляжа, его размер, основные материалы конструкции и подобрали главных поставщиков. "Если это будет возможным, то мы определенно надеемся на то, что некоторые из основных систем будут иметь по два поставщика или более", - приводит ресурс слова инженера, который указал на то, что это позволит обеспечить непрерывную операционную деятельность.

Проект создания российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера реализуется с 2014 года. Самолет разрабатывается совместным предприятием Объединенной авиастроительной корпорации и базирующейся в Шанхае китайской COMAC - компанией Craic. Российская сторона отвечает за консоли крыла, центроплан и механизацию крыла, китайская - за фюзеляж, обтекатель и горизонтальное и вертикальное оперение.

Базовая версия CR929-600 сможет перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12 тыс. км. Семейство самолетов будет состоять также из модификации с удлиненным (CR929-700) и укороченным (CR929-500) фюзеляжем. Его первый испытательный полет намечен на 2023 год.