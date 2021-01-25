Власти Хайнаня за пять лет вывели из-за черты бедности 650 тыс. человек

ХАЙКОУ /Китай/, 25 января. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань в течение пяти лет вывели из-за черты бедности 649,7 тыс. местных жителей. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" со ссылкой на местные власти.

По данным издания, с 2015 по 2020 год около 600 бедных деревень, пять бедных уездов справились с нищетой. В общей сложности на борьбу с бедностью было выделено 17,167 млрд юаней (порядка $2,65 млрд).

В течение пяти лет располагаемый доход на душу населения в бедных районах вырос с 4 448,3 до 12 732,96 юаня (с $686,5 до $1 964,97). Ежегодный прирост показателя составил около 23,4%, отмечает газета.

Как указывается в материале, коэффициент бедности в провинции снизился с 8,3% в 2015 году до 0% в 2020 году. Газета сообщает, что Хайнань полностью выполнил задачу по ликвидации бедности.

В последние годы власти Китая принимали активные меры по ликвидации бедности. Если в 2012 году число людей, живущих за чертой бедности в стране, составляло 98,99 млн, то к концу 2019 года этот показатель сократился до 5,51 млн.

В 2020 году правительство КНР поставило задачу одержать решительную победу над бедностью в рамках построения общества средней зажиточности. Для реализации этой цели только в прошлом году было выделено порядка 146,1 млрд юаней (около $22,55 млрд).