РБК: Минюст и ЦБ обсуждают запрет на прямые переводы за рубеж по исполнительным листам

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Минюст и Банк России совместно с участниками рынка разрабатывают законопроект о запрете зачисления средств по исполнительным листам сразу на счета за рубежом. Об этом в понедельник сообщает газета РБК со ссылкой на участника дискуссии.

По данным издания, компания или гражданин для получения возмещения по таким документам обязаны будут иметь счет в российской кредитной организации. Такое правило будет действовать и для нерезидентов.

Поправки в законодательство начали обсуждаться зимой 2019 года, отмечает РБК. "Предыдущую редакцию документа рассматривать в правительстве не стали, поскольку для решения проблемы требуется комплексный подход. Сейчас к этому вопросу вернулись", - приводит издание слова участника обсуждения.

По мнению представителя Минюста, принятие поправок позволит уменьшить переводы в пользу "недобросовестных взыскателей" с целями отмывания денежных средств и уклонения от уплаты налогов. В то же время в ЦБ изданию сообщили, что "комплексные изменения в законодательство" для борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы прорабатываются, однако комментировать предложение ограничить возможности перевода за рубеж по таким документам не стали.

РБК напоминает, что вывод средств сомнительного происхождения через исполнительные листы стал публично обсуждаться в 2017 году после раскрытия схемы, которая подразумевала перевод средств от российской компании-должника зарубежному контрагенту по решению суда. Основанием для перевода служил исполнительный документ, по которому банки обязаны проводить платеж. В последние годы для перевода средств также активно использовались исполнительные надписи нотариуса и решения комиссий по трудовым спорам, которые входят в число исполнительных документов в России.