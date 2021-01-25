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"Сбер" запустил общероссийский студенческий акселератор с программой Стэнфордского центра

Акселератор пройдет с 1 марта по 31 августа

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. "Сбер" запустил общероссийский студенческий акселератор SberStudent с программой Стэнфордского центра профессионального развития. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба банка.

"В День студента "Сбер" запустил первый общероссийский акселератор для студентов, аспирантов, научных сотрудников институтов и университетов, программу для него разработал Стэнфордский центр профразвития", - рассказали в пресс-службе. Здесь отметили, что акселератор пройдет в три этапа - с 1 марта по 31 августа, участие в нем будет бесплатным, а заявки можно подавать через специальный сайт до 25 февраля.

"Студенческий акселератор SberStudent для студентов России - это возможность под руководством менторов от Stanford Online научиться мыслить как предприниматель, перенять бесценный опыт организации и развития бизнеса от лучших предпринимателей и профессоров Кремниевой долины", - продолжили в пресс-службе. Организаторы обещают, что разработанная программа позволит участникам освоить инновационные навыки мышления, научиться оценивать потенциал превращения бизнес-идеи в полноценный бизнес, анализировать соответствие продукта рынку и выстраивать архитектуру бизнес-моделей. "Кроме того, участники смогут формулировать цели, превращать их в метрики и планы, оценивать необходимые ресурсы, в том числе финансовые, для их достижения, найти крупных заказчиков, партнеров и получить первые инвестиции на развитие, и главное - реализовать работающий продукт стартапа и монетизировать его", - подчеркнули в пресс-службе.

Как ожидается, лучшие команды, принимающие участие в акселераторе, получат дополнительные ресурсы для развития своего проекта и поддержку менторов от Stanford Online, а также возможность представить проекты для более чем 60 компаний экосистемы "Сбера", крупнейшим российским и международным корпорациям и инвесторам на финальном дне в "СберУниверситете".

Созвездие компаний

В свою очередь, президент и председатель правления банка Герман Греф напомнил, что новый акселератор станет еще одним направлением в линейке программ "Сбера" для развития предпринимательства. "Глобальная цель всех этих акселераторов - вырастить созвездие новых сильных технологических компаний, которые могли бы стать фундаментом новой экономики нашей страны",- сказал Греф. Он убежден, что для достижения подобной цели "нужно начать менять отношение к предпринимательству в целом, а также предоставить участникам знания, инструменты и ресурсы, необходимые для роста бизнеса".

В этой связи он назвал программу, реализуемую на базе контента от Стэнфордского центра профразвития "уникальной экспертизой и опытом профессионалов, которые воспитали не одно поколение стартаперов и стояли у истоков модели Кремниевой долины". "Уверен, этот проект внесет важный вклад в развитие культуры предпринимательства в российской университетской среде и заложит основу для создания в вузах дружественной к бизнес-инновациям среды",- заключил Греф.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в этой связи напомнил, что в университетах отдельное внимание уделяется формированию креативной предпринимательской среды, взаимодействие вузов и индустриальных партнеров уже становится нормой. "Для нас особенно важно, чтобы ведущие российские технологические компании предоставляли студентам новые возможности для реализации, погружения их в среду реальной работы", - сказал министр. Он также выразил уверенность в том, что инициатива по проведению первого общероссийского студенческого акселератора SberStudent будет способствовать достижению этих целей.

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