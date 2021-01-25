"Известия": российские кондитеры пожаловались на высокую стоимость сахара

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Производители кондитерских изделий столкнулись с трудностями по закупке сахара по фиксированной цене. Об этом в понедельник сообщает газета " Известия " со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Вячеслава Лашманкина.

По его словам, для кондитеров стоимость сахара при закупке составляет 39-44 рубля за килограмм, в зависимости от региона. При этом соглашением о стабилизации цен предусмотрены предельные цены на сахар в 36 рублей у производителей и 46 рублей в рознице.

"Промышленные потребители покупают сахар по свободным ценам. При этом логика подсказывает, что, если в нашей стране нет дефицита сахара, а оптовые покупатели (в том числе трейдеры) могут приобрести продукцию по фиксированной цене, то почему не разрешить кондитерам покупать его по такой же стоимости?" - приводит издание слова Лашманкина.

Эксперт подчеркнул, что подорожание сахара скажется на себестоимости кондитерской продукции. Доля сахара в кондитерских изделиях составляет в среднем 14-20%, поэтому цены на такую продукцию могут вырасти от 6 до 30%.

В Союзроссахаре изданию напомнили, что в 2020 году производители сахара столкнулись с засухой, поэтому себестоимость продукта относительно предыдущих лет выросла.

"Соглашение о стабилизации цен, которое было подписано в конце [2020] года, в первую очередь касается розничной торговли. Плюс к этому, мы продаем сахар по фиксированной цене оптовым покупателям. Но только в том случае, если они предоставляют документы, подтверждающие их работу с розницей. Хотя у нас есть производители, которые отгружают сахар по фиксированной цене и промышленным потребителям. Но в фокусе - розница. В любом случае текущие цены на сахар остаются доступными для индустриальных потребителей", - сообщил "Известиям" председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин.

С проблемами столкнулись не все

В то же время другие промышленные потребители сахара, которых опросила газета, указали, что не столкнулись с проблемами по закупке этой продукции.

В пресс-службе Минсельхоза изданию заявили, что в данный момент производители сахара реализуют его по стоимости, установленной соглашением о стабилизации цен. По данным ведомства, предприятия отгружают сахар в объемах, отвечающим запросам рынка, а предпосылки для роста цен на данную продукцию отсутствуют.

16 декабря Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения будут действовать с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года. Соглашения предполагают предельные цены на масло в 95 рублей у производителей и 110 рублей за литр в магазинах, на сахар - 36 и 46 рублей за килограмм соответственно. Кроме того, регионы Крайнего Севера, Дальнего Востока и Калининградская область могут устанавливать повышающие коэффициенты с учетом логистических затрат.

Как ранее сообщал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, к соглашению присоединилось более 5 тыс. компаний.