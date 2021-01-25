Около 14 тыс. человек перевезли автобусы КМ в районе закрытого участка метро Москвы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Бесплатными автобусами КМ в районе закрытого участка Калужско-Рижской линии московского метро в понедельник утром воспользовались около 14 тыс. человек, сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В первое рабочее утро закрытия участка Калужско-Рижской линии пассажиропоток заметно вырос на станции "Новые Черемушки". С момента открытия и до 8:15 утра ей воспользовались 8,4 тысячи пассажиров - в 1,8 раза больше, чем в прошлый понедельник. Мы в режиме реального времени следим за ситуацией на станциях на месте и из Единого диспетчерского центра, поэтому для предотвращения скопления пассажиров открыли турникеты. Бесплатные автобусы КМ по состоянию на 8 утра перевезли около 14 тысяч человек. Маршрут работает с очень высокой загрузкой", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что добраться до нужного места через станции Бутовской, Серпуховско-Тимирязевской и Сокольнической линий и на наземном транспорте удобнее всего.

Участок "Беляево" - "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии московского метрополитена временно закрыли с 23 января по 7 февраля для прокладки тоннеля будущей БКЛ.