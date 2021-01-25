"Лента" запустила пилотные дискаунтеры "365+"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Розничная сеть "Лента" запустила пилотный проект дискаунтеров "365+". Первые два дискаунтера открыты в Новосибирске и Барнауле, сообщили ТАСС в компании.

"365+ - это наш эксперимент, мы хотим протестировать новый формат. Дискаунеры были открыты на месте супермаркетов "Лента" после реконструкции. Оба магазина (в Новосибирске и Барнауле) имеют торговую площадь примерно 375 кв. м, ассортимент насчитывает 1 300 товарных позиций, 60% - это собственные торговые марки компании, 40% - локальные и федеральные бренды, востребованные местными покупателями. Мы находимся в процессе пилотирования формата и примем решение о его расширении в первой половине 2021 года", - отметили в компании.

"Лента" - одна из крупнейших розничных сетей страны. ООО "Севергрупп" принадлежит 77,99% акций ретейлера, в свободном обращении находятся 21,04% акций. "Лента" управляет 253 гипермаркетами в 88 городах России и 140 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах.