Продажи Wildberries за рубежом в 2020 году удвоились

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российский ретейлер Wildberries, присутствующий в девяти странах помимо России, в 2020 году нарастил продажи за рубежом на 95%, до 23,7 млрд рублей, сообщили ТАСС в компании.

"В 2020 году экспортные продажи продавцов крупного международного онлайн-ритейлера Wildberries увеличились на 95% год к году, до 23,7 млрд рублей, в штуках рост составил 138%", - сообщили в компании.

Наиболее востребованными у зарубежных покупателей Wildberries стали одежда, бьюти-товары, книги, обувь, а также продукты питания. Динамичнее всего в 2020 году спрос рос на товары для здоровья (рост продаж в штуках год к году +1246%), ювелирные украшения (+1201%), детское питание (+1187%), продукты (+852%), спортивное питание и косметику (+793%). "В топ-10 самых популярных товаров отечественного производства, которые покупают в зарубежных странах на Wildberries, вошли одноразовые медицинские маски, книги, платья, футболки, брюки, кремы, постельное белье, детские каши, настольные игры и чай", - сообщили в Wildberries.

Как отметили в компании, самыми востребованными российскими товарами в Польше стали нижнее белье и медицинские маски, в Словакии - книги и платья. Покупатели из Израиля активнее всего приобретали российские книги и бьюти-товары, а из Германии, где компания начала работу в январе 2021 года, - косметические наборы для ухода и настольные игры.

"Сегодня уже 19,3 тыс. предпринимателей экспортируют свои товары через Wildberries, за год их число увеличилось почти втрое. Мы продолжаем активно расширять присутствие компании за пределами РФ: в ближайшее время Wildberries также планирует выйти на рынки Франции, Италии и Испании", - отметил директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко.

Компания присутствует в Польше, Словакии, Украине, Израиле, Германии, России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении. Оборот Wildberries в 2020 году почти удвоился и достиг 437,2 млрд рублей.